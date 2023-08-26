Спецоперация 26 августа 2023, 22:02 Бойцы «Ахмата» уничтожили 75% бригады ВСУ на Клещеевском направлении Кадыров: бригада ВСУ потеряла до 75% военных на Клещеевском направлении unsplash.com

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Вооруженные силы Украины потеряли до 75% бойцов на Клещеевском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Накануне командир спецназа «Ахмат» поговорил с военнопленными ВСУ, которые вели боевые действия в этой зоне ответственности. По их словам, четвертая штурмовая бригада украинской армии потеряла огромное количество живой силы и сейчас насчитывает только 20-25% личного состава, написал Кадыров.

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Ранее глава Чечни сообщил, что на Ореховском направлении в Запорожской области фиксируется большое скопление живой силы и западной техники. Следить за размещением войск противника удается с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Российские бойцы справляются со всеми поставленными задачами. Только на Ореховском направлении по состоянию на 20 августа батальон «Юг-Ахмат» уничтожил десятки единиц техники ВСУ.