19 декабря 2023, 05:50
Бойцы «Ахмата» продвинулись на Артемовском направлении
Командир Шустрый: ВСУ слабеют, а «Ахмат» продвигается в сторону Клещеевки
Чеченский спецназ «Ахмат» продвигается на Артемовском направлении в зоне специальной военной операции, а сопротивление ВСУ упало после саммита НАТО. Об этом рассказал РИА «Новости» командир штурмового подразделения с позывным Шустрый.
«В данный момент на фронте потихоньку продвигаемся, берем высоты, оперативно работают наши ребята со спецназа „Ахмат“, также с четвертой бригады», — уточнил он.
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По словам командира, во время натовского саммита боевики ВСУ еще пытались огрызаться, говорили про контрнаступление, но потом расклад сил изменился. Он отметил, что спецназовцы берут высоты, а когда пройдут еще немного, одну дорогу, то перережут обеспечение ВСУ в сторону Клещеевки. У «ахматовцев» все под контролем.
Что касается украинской техники, то ей не дают спокойно передвигаться, уничтожая с помощью ракетных комплексов «Корнет» и других ПТУР, подчеркнул Шустрый.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры уничтожения штурмовиками спецназа «Ахмат» опорного пункта ВСУ на Кременском направлении. По его словам, обнаружить противника помогли «птички» — разведывательные беспилотники. Украинские военные пытались сбить их, стреляя в небо.
Спецназ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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