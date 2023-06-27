Спецоперация 27 июня 2023, 15:50 Бойцы «Ахмата» не дали украинским диверсантам прорваться в Белгородскую область Кадыров: «Ахмат» предотвратил попытку прорыва диверсантов ВСУ в Белгородскую область Telegram

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Подразделения «Ахмата» успешно предотвратили попытку украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, накануне бойцы собрали все разведывательные данные. После этого военные «Ахмата» успешно накрыли огнем артиллерии украинскую группу в зоне своей ответственности. Речь идет о Белгородской области.

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«Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага», — подчеркнул глава Чечни.

Кадыров отметил, что подобное происходит каждый раз, когда противник пытается приблизиться к оборонительным линиям. Он поблагодарил личный состав подразделений «Ахмата» за достойную службу, а также главу отделов МВД России по Курчалоевскому и Шатойскому районам Чечни Рустама Агуева и Гайрбека Делимханова.

На прошлой неделе Кадыров сообщал о том, что бойцы батальона «Восток-Ахмат» отразили атаки украинской армии на Запорожском направлении. А по словам командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, его военные ликвидировали иностранных наемников, которые были в составе ВСУ в районе Марьинки.