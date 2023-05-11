11 мая 2023, 19:14
Бойцы 96-го полка оперативного назначения Росгвардии выехали в зону СВО из Чечни
Глава Чечни Кадыров сообщил о командировке в зону СВО 96-го полка Росгвардии
Командировка в зону проведения специальной военной операции началась для бойцов 96-го полка оперативного назначения Росгвардии. Как сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, они сменят своих однополчан на боевых позициях.
Кадыров добавил, что в состав подразделения вошли опытные бойцы, которые показали свою эффективность в самых сложных позиционных боях и мероприятиях в рамках спецоперации, а также в борьбе с террористами на территории республики.
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«Их навыки и умения на порядок выше, чем у тех же украинских и натовских бандитов», — написал чеченский лидер.
Командовать полком станет известный чеченский командир полковник Магомед Тушаев. Глава Чечни подчеркнул, что под его руководством военные блестяще выполняют боевые задачи по разгрому вражеских формирований и добиваются успеха на своих участках фронта.
Рамзан Кадыров
Специальная военная операция РФ на Украине
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