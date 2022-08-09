Бойцы 14-й механизированной бригады ВСУ бежали после больших потерь

Благодаря действиям российской армии 14-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины лишилась 340 бойцов, остальные самовольно оставили позиции и дезертировали. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Свою боеспособность второй механизированный батальон 14-й механизированной бригады утратил благодаря активным наступательным действиям российских подразделений.

«Потеряв более 340 человек убитыми и ранеными оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции», — рассказали в министерстве.

Кроме того, число наемников в украинской армии сократилось почти за месяц, с 8 июля по 5 августа, с 2741 до 2192 человек. Ряды ВСУ пополнили 175 иностранных бойцов, в том числе 81 из Грузии. Только по подтвержденным данным погибли 335 иностранцев, 389 боевиков уехали из страны.

Военный эксперт Юрий Кнутов ранее обратил внимание на серьезный слом морально-нравственного состояния украинских военных. Они бегут с поля боя.