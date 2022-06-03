Бойцов ВСУ пустили на органы ради миллионеров с Запада

Реальные украинцы — совсем не такие неистовые русофобы, какими могут представляться в социальных сетях. Однако есть определенная прослойка служителей «украинской идее». Политолог Сергей Расторгуев в беседе с «360» предположил, что с ними придется «глубоко работать», когда мир придет на эту землю, но лишь в случае, если кто-то из фанатиков уцелеет. Запад уже прислал Киеву набор хирургических инструментов для забора донорских органов.

Далее — прямая речь.

Украинцы — это славяне

Когда на горизонте перестает маячить кнут зарубежного рабовладельца, можно высказать свое мнение без опасения получить шрам по всей спине. Несмотря на то, что украинцы часто кричат, что «мы — Европа», духовно, этнически, с точки зрения истории они те же славяне. От крови не убежишь. Поэтому когда они возвращаются в свое родное пространство и «родную деревню», они ощущают, что бежать не от чего.

Безусловно, есть некоторое количество тех, кто свято верит в «украинскую идею» и, что самое страшное, вскормлен грамотной информационной обработкой — с ними придется работать гораздо глубже. Но по примеру людей, которые сделали правильный выбор, мы можем сделать вывод, что еще не все потеряно

Самый главный фактор заботы о нации — сохранение ее численности. Поэтому наибольшим украинским националистом является тот человек, который переходит на службу в органы ДНР или сотрудничает с Россией.

В отличие от киевского режима, Россия не заинтересована в том, чтобы уничтожить Украину и украинцев. Она заинтересована в том, чтобы поставить мозги на место

А вот Украина, судя по тому, что власть там упорно сопротивляется ситуации, кидая все новые и новые мобилизационные резервы и отдавая фактически страну на растерзание, в национализме истинном и сохранении нации не заинтересована вообще.

Источник фото: kherson-news.ru

Филигранно сдались

Вспомним, что происходит с Западной Украиной сейчас по уникальным соглашениям с Анджеем Дудой. Так филигранно страну не сдавал еще никто. Речь идет об особом статусе поляков на Украине: они получают возможность избираться в органы власти. Полиция Польши и приграничная военная структура получают такой же спектр полномочий, как и местные правоохранители. Фактически, осталось только вспомнить рефлекс работы на польских грядках. А ведь это даже придумывают не русские шутники, а уже поляки шутят, что все встает на круги своя.

«Меняю значок на ногу»

Получить значок за службу заграничному хозяину — это то, чем руководствуются «патриоты» украинского государства на протяжении восьми лет со времен неудачного для исторического пути Украины переворота. Никакой исторической ценности награда перед народом не имеет.

Но с точки зрения той молодежи, которая верит в праведность борьбы «националистических», как их называют в информационном поле, батальонов, ценность конечно же есть. Но многие из тех, кто переходит на сторону России, кто раскаивается в своих деяниях, они не видят никакой ценности в том, что они жертвовали, потеряли руки, ноги… Во имя чего?

Почки в Косово, сердце в Бельгии

Но практическая цена потери органов есть. Потому что никто не расскажет со ссылкой на источники, что Германия, помимо систем вооружения, передала полный набор медицинских инструментов и мобильные крематории для ВСУ.

Зачем? А вот здесь нужно копнуть немного глубже, в 2014–2015 годы, первые бои с ВСУ за Краматорск, за Славянск, за села, которые прилегают к юго-востоку Украины. И там находили большое количество тел с изъятыми органами. Как мы помним, современный трансплантационный рынок у нас очень развит, в органах нуждаются очень многие богатые люди. Те, кто в Европе хотят пожить подольше за счет аборигенов восточноевропейского мира, который не входит в понимание «цивилизованного» конгломерата государств. Соответственно, любое сражение является источником этого свежайшего биосырья.

Так что, когда на майдане кричали: «Мы хотим в Европу», нужно уточнять мелким шрифтом. Чтобы не было шутки от Вселенной, что в Европе вы будете, но по частям. Почки в Косово, сердце у счастливца в Бельгии

Источник фото: cont.ws

В том же Косово за подобное судили лишь для галочки, поскольку ни один из косовских боевиков на высокой скамье подсудимых в Гааге не оказался. Там были только сербские генералы, которые защищали свое Отечество, чтобы сербские дети не попали на разделочный стол. А те, кто спонсировал это, руководители этих формирований, до сих пор занимают хорошие места в политике непризнанного государства.

И о чем можно говорить, если мэр Киева Кличко выказал свою поддержку косовскому формированию, сказав, что сербы — оккупанты, а косовцы сражались против оккупации. То есть, сторона для всего мира, особенно для славянского, обозначена весьма четко.

А возвращаясь к теме ВСУ — человеческое тело стоит примерно 45 миллионов евро. С учетом того, сколько пропало органов из трупов солдат и куда подевались дети, вывезенные с Украины, о чем кричали в начале спецоперации, можно говорить о том, что спасти карманы торговцев плотью от утяжеления может только Россия. Потому что, в отличие от западного мира, который якобы любит Украину, Россия на органы своих не сдает.