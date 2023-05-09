Спецоперация 09 мая 2023, 00:52 Бойцов ВСУ прижали к Северному пруду в Артемовске Остатки ВСУ в Артемовске прижали к Северному пруду на территории менее двух «квадратов» РИА «Новости»

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Ожесточенные бои продолжаются в Артемовске. В итоге, украинских боевиков оттеснили к Северному пруду, сообщил портал «Военное обозрение».

Сейчас территория, которая остается под контролем ВСУ составляет около двух квадратных километров из сорока двух, которые занимает весь Артемовск.

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По словам украинских бойцов, держать оборону становится все сложнее из-за небольшой площади. При этом власти Украины считают, что взятие Артемовска не будет иметь никакого стратегического значения для российских сил.

По данным Минобороны, штурмовые отряды российских военных в течение минувших суток продолжили интенсивное наступление на позиции украинских боевиков в западной части Артемовска. На Донецком направлении было уничтожено свыше 380 представителей ВСУ и иностранных наемников.

Накануне глава и основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы продвинулись в Артемовске на 280 метров. Также он отметил, что в ближайшее время на позиции ЧВК поступят боеприпасы.