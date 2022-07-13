Бойцов «Азова» захотели судить открыто в ДНР

Судебные слушания по боевикам из батальона «Азов»* могут пройти в открытом режиме. Таким предположением поделился министр юстиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Юрий Сироватко в интервью Донецкому агентству новостей.

«Я не исключаю такого варианта, что судебные слушания по „азовцам“* будут проходить в открытом режиме», — сказал он.

Сироватко отметил, что сторонникам этого нацбатальона в основном инкриминируют статьи, связанные с терроризмом и массовыми убийствами. Он сказал, что окончательное решение по формату слушаний остается за судом.

Также глава Минюста ДНР отметил, что более ста «азовцев»* уже являются подозреваемыми по делам о массовых убийствах. По каждому из эпизодов идут работают следователи. Сироватко сообщил, что их перевели из мест размещения военнопленных в следственный изолятор.

По его словам, суды также рассматривают апелляции по смертным приговорам ряда иностранных наемников ВСУ. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сказал, что в случае отклонения прошений наемников расстреляют.

Мораторий на смертную казнь в республики отменили 12 июля. Об этом сообщил RT.

* Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.