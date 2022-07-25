Всех бойцов нацбатальона «Азов»* связывает желание убивать невинных людей. Об этом говорят материалы уголовных дел, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Следователи выяснили, что в этом подразделении состоят лица разного возраста, уровня образования и жизненного опыта. Но они едины в своей непоколебимости убивать ни в чем неповинных людей. В этом вся суть националистов „Азова“*» — сказал Бастрыкин в интервью «Российской газете».

В качестве примера он привел преступление, совершенное в начале марта в Мариуполе. Тогда боец нацбатальона Сергей Михайленко со своим сослуживцем с позывным «Дрон» открыли огонь по машине с надписью «Дети». Их жертвами стали четыре человека, в числе которых оказался трехлетний ребенок. Бастрыкин поделился и другой ситуацией.

«Алексей Мозговой и его брат Юрий занимали позиции в пятиэтажном доме в Мариуполе. В подвале находились 15 мирных граждан, среди них был мужчина, страдающий тяжелым заболеванием. Братья-националисты, угрожая убийством, запретили гражданским лицам покидать подвал, даже чтобы принести больному лекарства. В итоге мужчина скончался», — рассказал глава ведомства.

После смерти мужчины люди попытались выйти на улицу, но по ним стали стрелять. От рук националистов погибли четыре человека. Как подчеркнул Бастрыкин, подобных примеров много.

*«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.