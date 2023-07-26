Спецоперация 26 июля 2023, 05:18 Бойцам ВСУ пришлось пересесть на тракторный плуг из-за нехватки боевых машин «РВ»: бойцам ВСУ пришлось пересесть на тракторный плуг из-за нехватки техники Unsplash

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Украинские военные из-за нехватки техники на фронте передвигаются на тракторном плуге. Кадры с альтернативным видом транспорта показали авторы Telegram-канала «Операция Z: военкоры русской весны».

«Кадры сняты на украинский беспилотник, где за трактором на плуге едет подразделение 93-й бригады ВСУ. Сказывается нехватка транспорта на фронте», — сообщили военкоры.

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О нехватке техники для нужд ВСУ сообщали и ранее, отметили авторы Telegram-канала.

Успехи ВСУ на линии боевого соприкосновения весьма минимальны, однако западные СМИ пытаются выдать желаемое за действительное. Британская газета The Sun попыталась выдать поражение украинского Leopard 2А6 за уничтожение российского танка. Читатели раскритиковали журналистов за некомпетентность, заметив, что танк атакует российский дрон-камикадзе «Ланцет-3» с характерными разметкой и Х-образным крылом.