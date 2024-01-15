Спецоперация 15 января 2024, 05:30 Бойцам ВДВ вручили денежные сертификаты за подбитые танки западного производства Freepik

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Российские десантники получили денежные сертификаты за подбитые натовские танки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«В Центральном доме российской армии в городе Москве состоялась торжественная церемония вручения ценных подарков и сразу четырех сертификатов на выплату денежных средств за подбитые танки Leopard 2 и Challenger на запорожском направлении осенью прошлого года», — рассказали в ведомстве.

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Зарегистрированная сумма в сертификатах — 500 тысяч рублей. Призы вручили четырем бойцам от представителей уральского бизнес-сообщества, поддерживающего российских военных, выполняющих боевые задачи в зоне СВО.

По словам представителя командования ВДВ полковника Сергея Бойко, награжденные военные своими слаженными и грамотными действиями, героизмом и самоотверженностью доказали преимущество российского оружия над техникой западного производства.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщил, что войска России подбили первый танк Leopard 1A5, который Германия подарила Украине. По его словам, машина могла принадлежать 44-й механизированной бригаде ВСУ. Технику обстреляла российская артиллерия, для которой танк оказался легкой мишенью.