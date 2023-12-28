Спецоперация 28 декабря 2023, 09:25 Бойцам подразделений Южной группировки войск вручили награды за освобождение Марьинки МО: 45 военнослужащих наградили на передовой за освобождение Марьинки в ДНР РИА «Новости»

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Государственными наградами за освобождение города Марьинка в ДНР наградили 45 военнослужащих подразделений группировки войск «Южная». Церемония награждения прошла на передовой. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации Минобороны, награды вручил заместитель командующего Южной группировкой войск по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Жаров. Он поздравил бойцов и выразил им благодарность за их профессионализм и стойкость. Жаров вручил военным медали «За отвагу», «За спасение погибавших» и «За храбрость», ордена Мужества, а также Георгиевские кресты VI степени.

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«За мужество, отвагу и героизм, проявленные при освобождении населенного пункта Марьинка, военнослужащие подразделений группировки войск „Южная“ награждены государственными наградами», — отметили в пресс-службе.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предположил, что взятие Марьинки стало важным событием, после которого начнется крах обороны ВСУ. По его словам, из-за отступления украинским войскам придется «распылить» силы, несмотря на кадровый дефицит и недостаток ресурсов.