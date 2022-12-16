Спецоперация 16 декабря 2022, 12:48 Бойцам ЛНР на Лисичанском направлении помог комплекс С-60 РИА «Новости»: военные ЛНР уничтожили препятствия на Лисичанском направлении РИА «Новости»

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Устранить препятствия на Лисичанском направлении военным помог советский зенитно-артиллерийский комплекс С-60. Командир батальона Второго армейского корпуса Луганской Народной Республики с позывным Чечен рассказал РИА «Новости» об особенностях боев.

Солдаты, по его словам, используют выездной принцип работы, чтобы не стать мишенью для Вооруженных сил Украины. Он предостерег от недооценивания противника — Вооруженные силы Украины имеют возможности для удара. Командир сказал, что подразделения ЛНР уничтожили важное препятствие на Лисичанском направлении. Они применили зенитно-артиллерийский комплекс С-60, и Чечен назвал ее «достойной советской пушкой».

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Автоматическую пушку С-60 калибром 57 миллиметров используют для ударов по наземным и надводным целям, отражения атак с воздуха на предельно малых, малых и средних высотах. Лисичанск освободили в июле. РИА ФАН рассказало, как активисты из Москвы привезли местным школьникам одежду, учебники на русском языке и канцтовары.

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