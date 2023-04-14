Спецоперация 14 апреля 2023, 23:41 Бойца ВСУ в Артемовске приняли за российского солдата Боец ВСУ рассказал, как жительница Артемовска приняла его за русского и обрадовалась РИА «Новости»

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Командир подразделения воздушной разведки ВС Украины Вячеслав Воробьев встретил в Артемовске женщину, которая решила, что перед ней стоит российский солдат. Украинский боец рассказал об этом в интервью украинским СМИ. Его процитировало РИА «Новости».

По словам Воробьева, он начал разговаривать с женщиной на русском. Собеседница сообщила, что очень его ждала.

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«Она была „довольна и счастлива“, пока не поняла, что перед ней солдат ВСУ», — отметил Воробьев.

Военнослужащий добавил, что в тот момент на его одежде не было эмблем украинской армии.

Ранее медик Вооруженных сил Украины признался в издевательствах над пленными. Мужчина выложил в интернет ролик со своим участием. Он назвал себя военным хирургом полевой медицинской службы Украины и рассказал, как неоднократно специально причинял боль раненым военнопленным из России. Коллег он призвал устраивать подобные пытки.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести по данному факту процессуальную проверку.