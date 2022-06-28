Бойца ВСУ обвинили в убийстве мариупольчанина за неправильное произношение слов на украинском

Украинскому военному, убившему жителя Мариуполя из-за неправильного произношения слов на украинском языке, предъявили обвинение в России. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Следователи Следственного комитета предъявили обвинение военнослужащему 501-го отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины (войсковая часть А-1965) старшему сержанту Антону Череднику», — сказано в сообщении СК.

Он обвиняется по статье УК РФ «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов».

По данным следствия, Чередник 27 марта в поселке Мирном в Мариуполе остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. После того как они показали ему документы, он потребовал сказать фразу на украинским и для устрашения выстрелил в воздух.

«Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин», — добавили в Следственном комитете.

Второй мужчина остался жив, он рассказал следователям все обстоятельства совершенного преступления. Расследование дела продолжается.