«Бояться надо не этого». Житель Подмосковья не воспользовался отсрочкой от мобилизации | 360°

Эксклюзив 22 октября 2022, 10:24 «Бояться надо не этого». Житель Подмосковья не воспользовался отсрочкой от мобилизации Житель Подмосковья Михаил рассказал, почему мобилизовался, несмотря на отсрочку Телеканал "360"

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Житель Подмосковья Михаил не стал пользоваться отсрочкой от мобилизации, несмотря на то, что его жене скоро предстоят роды. Супруга его поддержала.

Михаил и Маргарита из Раменского, вместе уже пять лет. Жизнь сталкивала их много раз и до этого: она работала танцовщицей в клубе, а он там же — барменом, их отцы были знакомы. Но первое свидание случилось после встречи в автотехцентре. К тому моменту у Маргариты уже был сын от первого брака, Артем.

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«Миша и старший сын — упрямые до невозможности. Но война дома закончилась, когда началась спецоперация. Они стали лучше понимать друг друга. Миша сразу сказал: если позовут, пойду», — рассказала Маргарита.

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Михаил сам пришел в военкомат. Срочную службу он проходил 13 лет назад.

«Я там чувствовал себя на своем месте. Меня по жизни отец воспитывал, как мужчину. Я всегда хотел быть похожим на него. Поэтому и пошел в этом направлении», — признался он.

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Михаил всегда легко менял сферу деятельности: работал в полиции, сейчас у него семейный бизнес — цветочный магазин. Жена рассказала, что когда плохо себя чувствовала из-за беременности, Михаил замещал ее, собирал букеты.

«Он очень строгий человек. В то же время слишком, наверное, добрый. Особенно к окружающим. Никогда не пройдет мимо чужой беды. А так… любит семью. Самый лучший человек на свете», — так характеризует мужа Маргарита.

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Когда стало ясно, что Михаил мобилизован, супруга решила заняться сбором помощи для мобилизованных. Говорит, призыв тут же разошелся по соцсетям. Незнакомые люди приносили медикаменты, батарейки, фонарики, кто-то отправлял деньги.

После военкомата Михаила отправили на обучение в воинскую часть. Он освоился там сразу же.

«Приезжают инструкторы с опытом ведения боя и обучают азам. Потому что воевать обучить невозможно. Как ты поведешь себя там, никто не скажет. Не объяснит. Поэтому в руки автомат, гранаты кидаем, прицеливаемся, ощущаем все на себе. Знания дают хорошие, инструктора все опытные», — поделился Михаил.

Он констатировал, что обезопасить себя от гибели на поле боя невозможно. Однако мужчина относится к этому спокойно.

«Как мы в армии говорили: „Матушка Фортуна, если подарит обратный билет, — повезло, не подарит — значит, нет." <…> Бояться надо, что сюда придут. И здесь нас жалеть никто не будет. Ни семью, ни родных“.

День накануне отправки, увольнительный, завершился. Семья проводила Михаила защищать родину.