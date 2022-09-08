"Боятся как огня". Совфед заявил, что Запад готовится к дискредитации будущих референдумов в Донбассе | 360°

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Подмосковье
08 сентября 2022, 14:21
Предпринимателям Подмосковья напомнили правила получения лицензии на управление домами
Подмосковье
08 сентября 2022, 14:17
Свыше 27 тысяч доноров из Подмосковья получили увеличенную выплату
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Спецоперация
08 сентября 2022, 14:14
"Боятся как огня". Совфед заявил, что Запад готовится к дискредитации будущих референдумов в Донбассе
Подмосковье
08 сентября 2022, 14:08
Около тысячи ветеранов бесплатно воспользовались такси в Подмосковье с начала года
Мир
08 сентября 2022, 14:07
ВСУ попытались ударить по администрации Энергодара дроном-камикадзе
Эксклюзив
08 сентября 2022, 14:01
«Чистая формула геноцида». Атаки ВСУ на Запорожье назвали войной против мирного населения
Мир
08 сентября 2022, 13:59
Госсекретарь США прибыл в Киев с необъявленным визитом
Деньги
08 сентября 2022, 13:58
ЦБ решил продвигать возможность трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля
Важное
08 сентября 2022, 13:58
ВС России уничтожили пять складов боеприпасов и ракет в Запорожье и ДНР