Спецоперация 08 сентября 2022, 14:14 Поделиться Telegram

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Viber "Боятся как огня". Совфед заявил, что Запад готовится к дискредитации будущих референдумов в Донбассе Запад уличили в возможной дискредитации голосования в Донбассе РИА «Новости»

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Западные страны во главе с США боятся свободных выборов в Донбассе и готовятся умышленно подрывать доверие к грядущим референдумам. Такое заявление сделал глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. Его слова процитировал ТАСС.

«За океаном как огня боятся проведения на освобожденных из-под власти американских империалистов и местных неонацистов территориях референдумов», — сказал он.

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По словам Климова, коллективный запад крайне обеспокоен возможной реализацией демократических прав жителей ряда территорий бывшей Украинской ССР. Он заявил, что для противников России грядущие голосования могут закончиться плачевно, и в США это понимают.

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«Поэтому уже сейчас антироссийские элементы раскручивают маховик по дискредитации ожидаемых референдумов на свободных от западного диктата территориях», — сказал он.

Также Климов отметил общность России и Донбасса. По его словам, эти регионы связаны не только географически. Их объединяет общая многовековая история, язык, культура и другие ценности.

Он отметил, что в вопросе проведения спецоперации России на Украине все парламентские партии страны заняли единую патриотическую позицию. По словам Климова, это показали и результаты текущей избирательной кампании.

Ранее сообщалось, что референдумы в Донбассе и других освобожденных территориях Украины могут пройти уже 4 ноября, в День народного единства. Такое заявление 7 сентября сделал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Однако уже на следующий день глава Крыма Сергей Аксенов предложил отказаться от процедуры голосования. По его словам, это ускорит процесс присоединения регионов к России.

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