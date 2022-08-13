Боящиеся идти в ВСУ украинцы стали скрываться в Прибалтике под видом студентов

Украинцы стали массово уезжать в Польшу и страны Прибалтики под видом студентов, чтобы не идти в ВСУ. Об этом написало местное издание «Страна».

По информации СМИ, этим активно пользуются посредники, обещающие за большие деньги — до 2,5 тысячи долларов — помочь украинцам скрыться. В соцсетях встречаются посты с подобными предложениями. При этом у выезжающих за границу украинцев стали тщательнее проверять документы, так что со сложностями столкнулись настоящие студенты.

Преподаватель частного вильнюсского Университета Казимира Семеновича сообщил изданию, что скидки украинцам в этом году предоставили некоторые литовские вузы. По его словам, схема уклонения работает, но это ненадолго — после первого семестра «лжестудентов» отчислят.

Ранее военный журналист Алексей Борзенко рассказал «360», что украинцы скрываются от армии у себя дома, стараясь лишний раз оттуда не выходить, у дальних родственников, даже в старых домах и подвалах.