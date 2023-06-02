Спецоперация 02 июня 2023, 18:28 «Бой шел четыре часа». Двое российских солдат захватили опорный пункт около Марьинки РИА «Новости»: бойцы группировки «Юг» вдвоем захватили опорный пункт ВСУ возле Марьинки РИА «Новости»

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Солдаты группировки «Юг» ВС России вдвоем захватили украинский опорный пункт на Марьинском направлении. Об этом журналистам РИА «Новости» сообщил один из этих бойцов.

По его словам, командование приказало взводу взять под контроль укрепления армии противника, из которых она постоянно обстреливала позиции российских войск. На выполнение задания выдвинулись двое.

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«Было не совсем просто, бой длился порядка четырех часов, и мы одновременно вели переговоры, чтобы они сдались. Мы не совсем понимали, сколько их там», — поделился боец.

В какой-то момент он удерживал позиции в одиночку, отправив напарника пополнять боекомплект. Внезапно ВСУ сами нанесли минометный удар по опорному пункту, за который боролись, и один из боевиков решил сдаться. В итоге российские солдаты взяли в плен четырех украинских — по словам собеседника агентства, те «поняли, что другого варианта нет». Военнопленных транспортировали на боевой машине.

Обоих солдат представят к награде, добавили в пресс-службе группировки «Юг».