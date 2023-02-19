Спецоперация 19 февраля 2023, 09:10 Бой российских военных против американского MRAP MaxxPro ВСУ попал на видео Появились кадры боя российских военных против американского бронетранспортера U.S. Department of Defense

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Российские военные в зоне специальной операции на Украине противостоят украинским боевикам, которые действуют на западной передовой технике. Кадры ожесточенного боя в окопах против американского бронетранспортера MRAP MaxxPro показал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры „Русской весны“».

Боестолкновение шло неподалеку от населенного пункта. Националисты атаковали из пулемета Browning M2, в ответ российские войска дважды поразили технику ВСУ из гранатомета, после этого съемка прервалась.

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«Вероятно, украинцы попали в засаду. Потому что странно стреляет у них пулемет, в противоположенную сторону от гранатометов», — отметили авторы канала в описании к видео.

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Ранее на видео показали уничтожение опорного пункта ВСУ в Луганской Народной Республике из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек».