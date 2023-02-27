Спецоперация 27 февраля 2023, 06:13 Бои за Артемовск переместились к центру города Советник главы ДНР Кимаковский: войска России ведут бои почти в центре Артемовска РИА «Новости»

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Подразделения ЧВК «Вагнер» приблизились к центру Артемовска. Они взяли все дороги в город под огневой контроль, рассказали РИА «Новости» советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Передовые отряды ЧВК „Вагнер“ уже практически в центре Артемовска воюют», — сказал он.

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Все пути в город взяли под огневой контроль, но говорить об оперативном окружении, по словам Игоря Кимаковского, пока рано. Вооруженные силы Украины цепляются за все возможные пути подвезти подкрепление — прокладывают полевые дороги для переброски военной техники. Кроме того, они еще используют проезд на город Часов Яр, чтобы пополнить свои запасы. Советник главы ДНР сказал, что несмотря на все усилия, украинские войска понесли в Артемовске большие потери.

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Двумя днями ранее командир взвода заявил, что до центра города российским силам осталось отбить еще около 1740 метров территории. Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что в некоторых районах Артемовска начали проводить зачистку.