Спецоперация 06 апреля 2024, 23:13 «Бои не прекращаются». Российские войска отразили десяток атак ВСУ в районе Часова Яра ВДВ России проломили оборону ВСУ на окраине Часова Яра РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины безуспешно пытаются выбить российский десант с окраины Часова Яра. Бойцы ВДВ второй день подряд отражают атаки врага, сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Подразделения 98-й ивановской дивизии ВДВ в ходе дерзкой атаки проломили оборону противника на окраине Часова Яра и выбили ВСУ из первых окопов в микрорайоне «Канал». Украинские боевики подтянули резервы, активно используя дроны и кассетные боеприпасы.

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«Костромской десант отразил за двое суток десяток атак врага. В ходе боев враг понес значительные потери. Ожесточенные бои не прекращаются», — сообщили авторы материала.

Украинский лидер Владимир Зеленский признал нехватку снарядов у ВСУ для наступления. Войска пытаются заместить дефицит боеприпасов дронами, которые «помогают, но не могут быть альтернативой».