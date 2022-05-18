Боевые вылеты Су-35 в зоне спецоперации попали на видео

Истребители Су-35 участвуют в спецоперации России на Украине. Телеканал Zvezda поделился видео с боевыми вылетами экипажей этих самолетов.

Кадры показали полный процесс работы истребителей. В начале их укомплектовали боеприпасами. Для оснащения самолета используют ракеты «воздух-земля» и «воздух-воздух».

Старший летчик Кирилл отметил, что иногда экипаж получает боевые задачи уже после взлета.

«У нас стоят задачи во время проведения операции — это поиск и уничтожение воздушных и наземных целей. Поэтому сейчас соответствующие подвесы устанавливают на самолеты. Мы в полете можем получить оперативную задачу. Выйти в заданный район», — поделился он.

Также летчик отметил, что целью может стать как наземный, так и воздушный объект. На видео, которым поделился телеканал, попал вылет для уничтожения комплекса С-300. Объект является частью украинского ПВО.

Кадры также показали обслуживание самолетов после выполнения боевого вылета. На этом этапе Су-35 попадает под контроль специалистов инженерно-технического состава. Они производят полноценный осмотр самолета. На специалистах лежит большая ответственность, поскольку только за сутки экипаж может подняться в воздух пять раз.