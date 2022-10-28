Боевые расчеты ВС РФ атаковали позиции противника с помощью САУ «Акация» | 360°

Спецоперация 28 октября 2022, 08:38 Боевые расчеты ВС РФ атаковали позиции противника с помощью САУ «Акация» Телеканал «Звезда» показал видео боевой работы САУ «Акация» в зоне спецоперации скриншот

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Российские артиллеристы успешно выполняют боевые задачи по уничтожению противника, используя 152-миллиметровые самоходные установки 2С3 «Акация». Видео работы САУ появилось в Telegram-канале Zvezdanews.

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Боевые расчеты работают в любую погоду. По словам старшего офицера батареи с позывным «Сокол», использование самоходной артиллерии не подразумевает стояние на месте, поэтому расчеты совершают маневры, переезжают, выполняя поставленные задачи, чтобы не подвергаться ответному удару, сообщили «Известия».

«Соответственно, мы перемещаемся и перемещаемся, как правило, вперед», ― добавил он.

Разведкой местности и корректировкой точности огня занимаются расчеты беспилотных летательных аппаратов. Артиллеристы работают с ними в тесном взаимодействии.