Спецоперация 09 февраля 2024, 15:05 Боевые потери ВСУ за сутки превысили тысячу человек Минобороны: ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО до 1015 военнослужащих РИА «Новости»

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Украинские войска понесли значительные боевые потери. Только за последние сутки погибли и получили ранения до 1015 военнослужащих, сообщило Минобороны России.

Самые большие потери зафиксировали на Донецком и Краснолиманском направлениях — до 300 и 290 бойцов соответственно. Группировка войск «Юг» заняла более выгодные позиции и рубежи, отразила две атаки штурмовых групп, ударила по противнику в районе Красного, Белогоровки, Кирова, Клещеевки и Андреевки ДНР. Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю. Военнослужащие отразили две вылазки штурмовиков. Бои прошли у Червоной Дибровы ЛНР и Григоровки ДНР.

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На Купянском направлении ВСУ лишились до 185 солдат, российские подразделения отразили пять нападений. На Южно-Донецком потери противника превысили 190 человек, на Херсонском — до 50 бойцов.

Министр обороны России Сергей Шойгу побывал на пункте управления группировки «Запад» и провел совещание с погранвойсками. Он поручил обеспечить регулярное снабжение армии и поставить больше ударных средств.