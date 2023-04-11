11 апреля 2023, 13:29
Боевые потери ВСУ на Купянском направлении превысили 30 человек
Минобороны: ВСУ потеряли на Купянском направлении более 30 человек за сутки
Группировка войск «Запад» атаковала позиции Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. За сутки противник потерял более 30 бойцов, сообщил на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Украинские подразделения заметили у населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области. Удары по ним нанесли авиация и артиллерия группировка войск «Запад». В результате ВСУ потеряли более 30 военнослужащих, три танка, две машины и одну польскую самоходную артиллерийскую установку Krab.
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По данным Минобороны, с начала спецоперации ВСУ лишились 8626 танков и других боевых бронированных машин, 9426 единиц специальной военной автомобильной техники, 4563 орудия артиллерии и миномета.
Кроме того, российские военные вывели из строя 1079 боевых машин реактивных систем залпового огня, 415 зенитных ракетных комплексов, 406 самолетов, 228 вертолетов, сбили 3736 беспилотников.
Минобороны РФ
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