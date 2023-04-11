Спецоперация 11 апреля 2023, 13:29 Боевые потери ВСУ на Купянском направлении превысили 30 человек Минобороны: ВСУ потеряли на Купянском направлении более 30 человек за сутки РИА «Новости»

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Группировка войск «Запад» атаковала позиции Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. За сутки противник потерял более 30 бойцов, сообщил на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Украинские подразделения заметили у населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области. Удары по ним нанесли авиация и артиллерия группировка войск «Запад». В результате ВСУ потеряли более 30 военнослужащих, три танка, две машины и одну польскую самоходную артиллерийскую установку Krab.

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По данным Минобороны, с начала спецоперации ВСУ лишились 8626 танков и других боевых бронированных машин, 9426 единиц специальной военной автомобильной техники, 4563 орудия артиллерии и миномета.

Кроме того, российские военные вывели из строя 1079 боевых машин реактивных систем залпового огня, 415 зенитных ракетных комплексов, 406 самолетов, 228 вертолетов, сбили 3736 беспилотников.