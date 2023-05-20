Спецоперация 20 мая 2023, 13:39 Боевые потери ВСУ на Донецком направлении за сутки превысили 200 человек Минобороны России сообщили о потерях ВСУ на Донецком направлении 210 бойцов

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На Донецком направлении Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 210 бойцов, на Артемовском тактическом направлении — более 95 человек, в том числе наемников. Об обстановке в зоне проведения спецоперации сообщил на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В результате огня артиллерии и активных действий подразделений „Южной“ группировки войск в течение суток уничтожено до 210 украинских военнослужащих», — сказал он.

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У Авдеевки ДНР ударили по двум складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. Украинские подразделения остались без польской самоходной артиллерийской установки Krab, танка, пяти машин и гаубицы Д-20.

Штурмовые подразделения продолжили бои за Артемовск в его западных кварталах. На этом тактическом направлении за сутки ВСУ потеряли свыше 95 военнослужащих и иностранных наемников. На Купянском направлении получили ранения и погибли до 55 украинских бойцов, на Краснолиманском — более 60 человек, на Южно-Донецком и Запорожском — до 85 военных, на Херсонском — более 30 солдат.