«Боевые наркотики» обнаружили в окопах ВСУ в Рубежном

В брошенных украинскими военными окопах в Рубежном обнаружили так называемые «боевые наркотики». Они делают из бойцов «универсальных солдат», лишая их чувства боли и усталости.

Об этом журналистам рассказал представитель вооруженных сил ЛНР с псевдонимом «Циркач». Его словам привело РИА «Новости». Ранее в ЛНР уже заявляли о частых случаях находок на украинских боевых позициях такого рода веществ.

«Это „БАС“ — боевое анестезирующее средство, которым они пользуются. И неоднократно наши бойцы, в частности я, сталкивались с тем, что они с безумными глазами, безумными словами даже на танки бросались с автоматом просто», — рассказал боец.

Он выдвинул версию, что данные препараты разрабатывались американцами в тайных лабораториях, организованных на территории Украины. По словам «Циркача», вещество представляет собой анестезирующее средство с добавлением психотропных компонентов.

«(Оно) вырабатывает столько адреналина в кровь, при котором человек забывает, что такое боль, усталость. Универсальный солдат, грубо говоря», — заявил «Циркач».

Ранее бывший военнослужащий ВСУ рассказал, что украинским военным раздают наркотики под видом обезболивающих препаратов. Он отметил, что наркотические средства прибывают от вышестоящего руководства, к которому, по мнению пленного, они попадают «откуда-то из-за границы».