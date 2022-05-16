Боевые действия за шлаковый отвал на «Азовстали» показали в ДНР

Украинские националисты заблокированы в Мариуполе на территории «Азовстали». В этой работе одним из ключевых моментов стал штурм лодочной станции и шлакового отвала завода. Видеозапись ведения этих боевых действий показала Народная милиция ДНР.

«Силами батальона специальных действий, подразделений 9-го полка НМ ДНР, подразделений 810-й бригады морской пехоты ЧФ ВС РФ и подразделений других силовых структур республики был осуществлен штурм лодочной станции и шлакового отвала на территории завода „Азовсталь“ в городе Мариуполе», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Вместе с постом Народная милиция ДНР разместила видеозапись боевых действий, которые проходили в апреле.

В сообщении ведомства также указано, что националистов «Азова»* в ходе боя выбили с территории лодочной станции.

Заблокированные на «Азовстали» боевики нацбатальона причастны к многочисленным убийствам и пыткам мирного населения Донбасса, поэтому не нужно оказывать им помощь в эвакуации, которая поможет избежать наказания. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в обращении к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Как подчеркнул Кадыров, российские мусульмане уже огорчились от того, что Турция, где живут их единоверцы, начала поставлять на Украину беспилотники Bayraktar.

*«Азов» — запрещенное в России националистическое объединение.