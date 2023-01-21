Важное 21 января 2023, 17:06 Боевые действия в Запорожье активизировались Член запорожской ВГА Рогов сообщил об активизации боевых действий в Гуляйполе РИА «Новости»

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Российские военные начали наступление в районе города Гуляйполя в Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил член военно-гражданской администрации региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, кроме Ореховского направления, стало не менее горячим и Гуляйпольское», — написал он.

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Рогов уточнил, что наступление ведут подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота.

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«Ждем хороших новостей, дай бог! Работаем, братья», — добавил член ВГА.

Утром 21 января стало известно, что российские военные прорвали первую линию обороны ВСУ на некоторых участках фронта. Рогов уточнил, что наступательные действия сопряжены с полной зачисткой населенных пунктов.

Позднее сообщалось, что украинское командование начало срочно стягивать в Запорожье дополнительные резервы войск из Днепропетровской области. По словам Рогова, националисты начали испытывать снарядный голод и уже не имеют больших запасов ракет.