Спецоперация 02 февраля 2023, 20:52 Боевые действия стали менее интенсивными в Запорожской области Член главного совета ВГА Рогов: интенсивность боевых действий в Запорожье снизилась

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Боевые действия на линии соприкосновения в Запорожской области стали менее активными. Российские и украинские войска накапливают силы, сообщил в разговоре с ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Сейчас интенсивность очень сильно снизилась, если сравнивать с ситуацией три-пять дней или тем более неделю назад. Идет постоянная разведка, основной упор и с нашей, и с той стороны делается на разведку и артиллерийские дуэли», — заявил он.

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По словам Рогова, бойцы ВСУ акцентируют свое внимание на укреплении позиций в городах. Особенно это касается Запорожья. Как отметил член главного совета ВГА, снижение интенсивности боев можно объяснить стягиванием резервов и накоплением сил с обеих сторон.

Сейчас на Украине продолжается мобилизация, с помощью которой президент страны Владимир Зеленский хочет заполнить недостающие позиции в живой силе.

«Их много на нашем направлении, но недостаточно, чтобы идти в наступление», — подчеркнул Рогов.

Ранее он сообщил, что жители Запорожской области помогают правоохранителям в поиске схронов ВСУ с оружием. Большую часть таких точек как раз нашло местное население.