Западные страны коллективными усилиями найдут способ оказать военную помощь ВСУ, так как боевые действия на Украине находятся на решающей стадии. С этим заявлением выступил министр обороны США Ллойд Остин, написал ТАСС.

«Коллективная поддержка Украины западными странами имеет высокую важность, потому что в настоящее время боевые действия вошли в решающую стадию», — заявил он.

По словам Остина, Россия допустила просчет, подумав, что сможет продержаться дольше Украины и Запада.

«Но это лишь один из самых недавних просчетов России. Наша группа продолжит искать пути долгосрочного обеспечения Украины и гарантировать ей огневую мощь, боеприпасы и технологии», — добавил министр обороны.

Ранее стало известно, что США отправят Украине дополнительный пакет военной помощи, который включит в себя четыре РСЗО HIMARS.