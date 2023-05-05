Спецоперация 05 мая 2023, 17:38 Боевые действия на Артемовском направлении сняли на видео RT опубликовал видео боевых действий в Артемовске

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В Сети появились кадры боевых действий на Артемовском направлении. Видео опубликовал RT.

В кадр попала работа тульских десантников на танках. Они бьют по позициям ВСУ, не позволяя атаковать город с фланга. Огонь корректируется с воздуха, причем в онлайн-режиме — бойцам поступают сообщения о попаданиях и необходимые координаты.

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Военкор издания Илья Васюнин сообщил, что десантники не отъезжают назад даже тогда, когда противник начинает отвечать, и мужественно продолжают работу.

Ожесточенные бои за Артемовск идут уже не первый месяц. Ранее сообщалось, что под контролем ЧВК «Вагнер» находится уже огромная часть города. Однако с 10 мая «вагнеровцы» собираются уйти с позиций и передать их подразделениям Минобороны. В Кремле о ситуации уже осведомлены, однако комментариев не предоставили.

Штурмовые отряды Вооруженных сил России продолжили наступление на западе Артемовска.