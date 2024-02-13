Спецоперация 13 февраля 2024, 12:13 Боевую работу вертолетов Ми-28 в зоне СВО показали на видео Минобороны: экипажи Ми-28 уничтожили бронетехнику ВСУ на Донецком направлении

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Российские экипажи вертолетов Ми-28 уничтожили бронетехнику и пункт управления ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Экипажи Ми-28 выполнили удар по бронетехнику и пункту управления противника неуправляемыми авиационными ракетами на Донецком направлении», — заявили в ведомстве.

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В пресс-службе уточнил, что передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.

В Минобороны также сообщили о срыве ротации боевиков ВСУ на Купянском направлении. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли удар из реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» по местам дислокации противника и заставили его отступить.

На видео показывали и уничтожение укрытий и огневых точек националистов в Харьковской области. На опубликованных кадрах разведывательные беспилотники обнаружили бойцов ВСУ, после чего по ним нанесли мощные удары.