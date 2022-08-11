Боевую работу вертолетов Ми-28 показали на видео

Экипажи многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) успешно выполняют задачи спецоперации России на Украине. Кадры их боевой работы опубликовали в Теlеgrаm-канале Минобороны.

Все боевые вылеты на Ми-28 проходят на предельно малой высоте. На опубликованных кадрах показали весь процесс выполнения задач экипажами в рамках спецоперации: от загрузки снарядов в соответствующий отсеки вертолета до возвращения экипажа на базу после нанесения удара.

По данным ведомства, экипажи этого подразделения ЗВО задействованы в уничтожении бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ. Также вертолеты Ми-28 вылетают во время движения освободительных воинских колонн, доставки десанта, военных грузов. Кроме того, эти экипажи осуществляют авиационную поддержку подразделений.

Также Минобороны сообщило, что для личного состава армейской авиации Западного военного округа, задействованного в спецоперации России на Украине, на аэродроме состоялся праздничный концерт. Его организовали на местном аэродроме. Сам концерт приурочили к наступающему Дню ВВС.