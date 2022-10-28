Боевую работу ударных вертолетов в спецоперации показали на видео | 360°

Спецоперация 28 октября 2022, 09:20 Боевую работу ударных вертолетов в спецоперации показали на видео Минобороны показало кадры боевой работы ударных боевых вертолетов в спецоперации РИА "Новости"

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Российские военные в зоне специальной операции успешно противостоят националистам как на земле, так и в воздухе. Министерство обороны России показало на видео кадры боевой работы ударных и транспортно-боевых вертолетов.

На кадрах видно, как инженерная служба еще на земле пополняет ракетный боезапас воздушной техники. Затем экипажи следуют на передовую, с наблюдательного беспилотника получают координаты точки сосредоточения живой силы и техники противника, наносят высокоточный удар и возвращаются на базу.

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Ранее телеканал «Звезда» показал на видео кадры боевой работы самоходных установок 2С3 «Акация». Артиллерия находится в постоянном движении, после залпа сразу же перемещается на другую боевую позицию.

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Накануне президент России Владимир Путин выступал в дискуссионном клубе «Валдай». Глава государства признался, что постоянно думает о потерях в специальной операции на Украине.

По его словам, во время боевых столкновений потери сторон составляют примерно один к семи или один к восьми. По мнению президента, украинские власти совершенно не жалеют своих людей.