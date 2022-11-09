Боевую работу тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» в зоне спецоперации показали на видео | 360°

Спецоперация 09 ноября 2022, 10:00 Боевую работу тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» в зоне спецоперации показали на видео Минобороны РФ показало на видео боевую работу огнеметной системы «Солнцепек» в ходе СВО

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Министерство обороны России показало боевую работу расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции. Как отметили в ведомстве, она способна дать настоящий шквал огня.

«Ударные экипажи войск радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа наносят выжигающие удары по противнику, скрывающемуся в заглубленных укрытиях», — сказано в сообщении Минобороны.

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Особенности применения огнеметных систем позволяют уничтожать самые защищенные объекты в укрепрайонах противника.

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После поражения целей экипажи огнеметных систем используют бортовое термодымовое оборудование, чтобы скрыться из района огневых позиций.

В ведомстве напомнили, что оружие делает залпы неуправляемыми снарядами калибром 220 миллиметров. «Солнцепек» уничтожает живую силу, легкобронированную технику и пункты управления противника.

Ранее Минобороны РФ показало на видео боевую работу экипажей вертолетов Ка-52 армейской авиации ЗВО.