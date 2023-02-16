Спецоперация 16 февраля 2023, 07:20 Боевую работу штурмовиков Су-25 ВКС России показали на видео Минобороны показало видео боевой работы штурмовой авиации ВКС России в зоне СВО

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Министерство обороны РФ показало на видео боевую работу штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России в зоне спецоперации. В ведомстве отметили, что экипажи штурмовой авиации наносят ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ.

«Пуски ракет выполнялись парами с малых высот», — уточнили в Минобороны.

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Штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции противника и бронетехнику.

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В ведомстве обратили внимание, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки. А затем штурмовики вернулись на аэродром, где инженерно-техническая служба подготовила самолеты к новому боевому заданию.

В конце декабря российские штурмовики ударили по скрытым позициям ВСУ. Самолеты могут развивать скорость до 950 километров в час. С максимальной боевой нагрузкой штурмовики способны летать на расстояние до 1250 километров.