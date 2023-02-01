Спецоперация 01 февраля 2023, 15:41 Боевую работу РСЗО «Урагана» и «Града» на Херсонском направлении сняли на видео Минобороны показало боевую работу расчетов РСЗО на Херсонском направлении

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Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» Южного военного округа продолжают успешную работу на Херсонском направлении. Военные точно поражают обозначенные цели, сообщили в Минобороны. Командир одного из расчетов отметил, что высокой эффективности помогает достигать сплоченность коллектива — все понимают друг друга с полуслова.

В Минобороны пояснили, что боевые расчеты выдвинулись на огневые позиции для нанесения удара по координатам, полученным от подразделений БПЛА. Поражение нанесли артиллерийскому подразделению ВСУ на правой стороне Днепра.

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РСЗО заняли позиции на значительном удалении друг от друга на левобережье. После нанесенного огневого удара по противнику разведка доложила, что все цели были поражены, подчеркнули в ведомстве.

«Мы уже давно служим вместе, мы контрактники, экипаж у нас отличный, сплоченный, понимаем друг друга с полуслова. Водителю ничего не надо рассказывать, объяснять, он нас видит, понимает, заезжает, как надо, в какое надо направление», — рассказал командир расчета.

Он отметил, что у сослуживцев высокая слаженность. Поэтому, по его оценке, они делают свою работу максимально эффективно.

«Мы работаем лучше всех. Очень много мы поражали и минометные расчеты, и пехоту, и гаубицы М777. У нас очень много пораженных целей», — добавил он.

Расчеты реактивных систем ведут боевую работу круглые сутки, подчеркнули в Минобороны. Военные в любую погоду уничтожают все намеченные цели.