Спецоперация 05 января 2023, 07:21 Боевую работу расчетов ударных беспилотников показали на видео Минобороны РФ показало видео боевой работы ударных дронов в зоне СВО Пресс-служба Минобороны

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Министерство обороны России показало на видео боевую работу расчетов ударных беспилотных летательных аппаратов подразделений специального назначения ЦВО. В ведомстве отметили, что дроны жалят противника, как пчелы.

«Своих „птичек“ военнослужащие ЦВО конструируют самостоятельно», — рассказали в Минобороны.

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Изобретения используют для адресного огневого поражения обнаруженных позиций артиллерии, наблюдательных постов, секретов и засад ВСУ.

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Расчеты бойцов выдвигаются на стартовые позиции и проводят запуски беспилотников. После поражения заданных целей, они проводят посадку дрона и меняют позицию для выхода из зоны возможного ответного огня противника.

Командование ЦВО отмечает рационализаторские инициативы бойцов спецназа и эффективность применения их БПЛА. Военнослужащих расчетов ударных беспилотных летательных аппаратов представили к госнаградам.

Ранее Минобороны РФ показало видео боевой работы экипажей вертолетов Ка-52 армейской авиации ЗВО в зоне спецоперации.