Боевую работу расчетов самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» показали на видео | 360°

Спецоперация 13 сентября 2022, 07:31 Поделиться Telegram

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Viber Боевую работу расчетов самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» показали на видео Минобороны показало кадры боевой работы самоходных минометов 2С4 «Тюльпан»

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Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» Западного военного округа. Они уничтожают замаскированные укрепленные позиции и боевой техники ВСУ.

«"Тюльпаны" предназначены для уничтожения и разрушения прочных сооружений полевого типа, укрепленных зданий, приспособленных противником для укрытия живой силы и техники, фортификационных сооружений, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой бронетехники противника», — рассказали в военном ведомстве.

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В Минобороны добавили, что «Тюльпаны» могут уничтожить и защищенные объекты, в отличие от артиллерийских орудий меньшего калибра.

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Важно, что для стрельбы из миномета не требуется специальной подготовки позиции.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры боевых вылетов экипажей истребителей Су-35С. Самолеты выполняли задачу по уничтожению объектов военной инфраструктуры ВСУ в ходе проведения специальной операции.

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