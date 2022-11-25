Спецоперация 25 ноября 2022, 07:45 Боевую работу расчетов РСЗО «Смерч» ЗВО показали на видео Минобороны РФ показало видео боевой работы расчетов РСЗО «Смерч» в зоне спецоперации

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Министерство обороны России показало на видео боевую работу расчетов реактивной системы залпового огня «Смерч» Западного военного округа в зоне проведения спецоперации. Дивизионы РСЗО «Смерч» выполняют задачи по уничтожению особо важных объектов военной инфраструктуры противника, которые расположены за десятки километров.

В военном ведомстве обратили внимание, что даже на предельной дальности расчеты накрывают цель с ювелирной точностью.

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Расчеты реактивной артиллерии находятся на постоянном дежурстве вдоль линии соприкосновения. Получение боевой задачи и сокрушительный удар разделяет всего несколько минут.

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«В точности своих комплексов расчеты не сомневаются. Все поставленные цели уничтожаются гарантированно», — заключили в министерстве обороны России.

Ранее российские войска уничтожили более 60 боевиков при наступлении на Донецком направлении.