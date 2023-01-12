Спецоперация 12 января 2023, 06:22 Боевую работу расчетов РСЗО «Град» в зоне спецоперации показали на видео Минобороны России показало на видео удары по объектам ВСУ из РСЗО «Град»

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Российские военные задействовали в спецоперации реактивные системы залпового огня «Град». Боевую работу расчетов показало Минобороны.

Артиллеристы Воздушно-десантных войск заняли огневую позицию и открыли огонь. На кадрах установка выпустила один снаряд за другим. При помощи РСЗО «Град» военные бьют по мотопехотным и пехотным подразделениям, системам противовоздушной обороны, артиллерийским и минометным расчетам. Разработчики оснастили боевую машину автоматизированной системой управления наведением и огнем, она стреляет разными видами реактивных снарядов, в том числе с осколочно-фугасной боевой частью.

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Ранее в Минобороны рассказали, что ключевую роль при работе с РСЗО «Град» играет наведение. Как можно точнее нацелить орудие на объект Вооруженных сил Украины российским артиллеристам помогают в том числе беспилотники — собранную с их помощью информацию передают в полевой штаб, а потом командирам расчетов.

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