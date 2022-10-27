Боевую работу расчета миномета и авианаводчиков ЗВО показали на видео | 360°

Спецоперация 27 октября 2022, 07:39 Боевую работу расчета миномета и авианаводчиков ЗВО показали на видео Минобороны РФ показало видео боевой работы расчета миномета и авианаводчиков ЗВО

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Министерство обороны России показало на видео боевую работу расчета 120-миллиметрового миномета «Сани» и передовых авианаводчиков Западного военного округа. Их основная задача — выявить и уничтожить противника.

Министерство обороны России показало на видео боевую работу расчета 120-миллиметрового миномета «Сани» и передовых авианаводчиков Западного военного округа. Их основная задача — выявить и уничтожить противника.

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«120-миллиметровые минометы 2С12 „Сани“ предназначены для поражения живой силы и огневых средств», — пояснили в военном ведомстве.

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Кроме того, оружие может уничтожить командно-наблюдательные пункты противника, вооружение и военную технику.

«В день мы выполняем от пяти до семи задач. Кроме того, бывает ночная стрельба. Заранее подъезжаем в назначенную точку, выставляемся и начинаем стрелять», — рассказал командир минометного взвода Константин.

Ранее Министерство обороны России показало на видео боевую работу групп огневого прикрытия армейской авиации Западного военного округа. В задачу стрелков входит сопровождение воинских колонн и гуманитарных грузов. Также опубликовано видео боевой работы экипажей Су-34 Западного военного округа.