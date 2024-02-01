Спецоперация 01 февраля 2024, 11:09 Боевую работу пушек «Гиацинт-Б» по блиндажам ВСУ на Купянском направлении сняли на видео Минобороны показало боевую работу пушек «Гиацинт-Б» на Купянском направлении

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Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» гаубичного дивизиона группировки войск «Запад» ударили по противнику на его позициях и в блиндажах. Видео боевой работы на Купянском направлении опубликовали в Telegram-канале Минобороны.

По словам наводчика орудия с позывным Люберт, координаты предоставила разведка, огонь вели по блиндажам подразделений ВСУ.

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«Попали точно в цель. Дальность стрельбы была 19 километров. Использовали осколочно-фугасные снаряды», — подчеркнул он.

Люберт отметил, что работают военнослужащие и днем и ночью. Для хорошей и качественной работы учитывается множество факторов. Это и влажность воздуха, сила ветра, температура воздуха, заряда и снаряда.

«Даже температура ствола пушки тоже играет большую роль для полета снаряда», — добавил наводчик.