Российские военные в ходе спецоперации продолжают наносить удары по позициям ВСУ, их складам, командным пунктам, скоплениям техники. Видео с боевой работой подразделений Воздушно-десантных войск опубликовало сегодня Минобороны.

Десантники развивают наступление, уничтожая огневые точки противника, написало РИА ФАН. Работа подразделений ВДВ ведется при огневой поддержке минометных расчетов и экипажей боевых машин десанта.

С начала спецоперации российские военные уничтожили 165 самолетов ВСУ, 125 вертолетов, 858 беспилотников, 304 ЗРК, 3051 танк и другие боевые бронированные машины, пишет RT.

Сегодня Минобороны сообщило о поражении пяти пунктов управления ВСУ и двух складов боеприпасов в районах населенных пунктов Спорное и Берестовое ДНР. В результате ударов уничтожены до 100 националистов, выведено из строя 23 единицы военной техники, подчеркнули в министерстве.