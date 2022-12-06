Спецоперация 06 декабря 2022, 07:48 Боевую работу пары вертолетов Ка-52 и Ми-24 ЦВО показали на видео Минобороны: экипажи пары вертолетов Ка-52 и Ми-24 уничтожили пункт управления ВСУ

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Министерство обороны России показало на видео боевую работу экипажей вертолетов Ка-52 и Ми-24 армейской авиации Центрального военного округа. Они выполнили пуски ракет по опорным пунктам и технике ВСУ.

«Винтокрылый дуэт: экипажи двух типов вертолетов нанесли ракетный удар по району сосредоточения живой силы и техники противника, уничтожив пункт управления ВСУ», — сказано в сообщении.

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В ведомстве уточнили, что рубеж открытия огня был расположен вблизи линии боевого соприкосновения, поэтому экипажи совершали подлеты на малых высотах. При этом в качестве естественных укрытий летчики использовали рельеф местности.

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Пуск авиационных ракет экипажи армейской авиации выполнили с кабрирования. Такой прием позволил поразить командные пункты противника с максимальной дальности.

Ранее Минобороны России показало на видео боевую работу экипажей вертолетов Ка-52 армейской авиации Западного военного округа. Командир боевой винтокрылой машины пояснил, что необходимо летать ниже, чтобы обманывать противника.