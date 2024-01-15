Спецоперация 15 января 2024, 06:45 Боевую работу ОТРК «Искандер» на Купянском направлении сняли на видео Расчет ОТРК «Искандер» поразил инфраструктуру ВСУ на Купянском направлении

Читать 360tv в

Во время очередного дежурства на Купянском направлении расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожил объекты военной инфраструктуры противника. Видео работы военных показало Минобороны России.

Пусковая установка вела боевое дежурство, когда расчет получил информацию о задании. Боевая машина произвела удар высокоточным ракетным вооружением про объекту военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Начальник расчета пусковой установки ОТРК «Искандер» с позывным Утес сообщил, что пуск прошел штатно, цель поразили.

Реклама

«Комплекс „Искандер“ зарекомендовал себя только с положительной стороны. Аналогов в мире ему нет. Очень эффективен при применении по назначению», — сказал он.

По информации министерства, ОТРК «Искандер» дежурили круглосуточно. Они наносили точные удары по объектам противника с расстояния до 500 километров, находясь далеко от линии боевого соприкосновения. В их арсенале крылатые и баллистические ракеты.

Костромские десантники применили противотанковый ракетный комплекс «Корнет» для удара по боевой машине пехоты ВСУ. Они нанесли удар с рекордного расстояния.