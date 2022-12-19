Спецоперация 19 декабря 2022, 08:45 Боевую работу минометов 2С4 «Тюльпан» в зоне СВО сняли на видео Минобороны рассказало о минометах 2С4 «Тюльпан» для ударов по объектам ВСУ

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Минобороны России рассказало о работе артиллеристов ЦВО в ходе спецоперации. Для уничтожения важных узлов военной инфраструктуры ВСУ российские военнослужащие используют снаряды миномета 2С4 «Тюльпан» весом от 130 до 230 килограммов.

Такие снаряды могут пробивать бетонные конструкции толщиной почти три метра. Благодаря слаженной работе расчетов самоходных минометов ЦВО мотострелковые подразделения округа продолжают уверенное продвижение, подчеркнули в министерстве.

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Кадры боевой работы минометов 2С4 «Тюльпан» появились в официальном Telegram-канале ведомства.

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Накануне, 18 декабря, российскую группировку войск в зоне проведения спецоперации проинспектировал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он облетел районы дислокации подразделений и проверил позиции военнослужащих. На передовой министр поблагодарил личный состав за выполнение боевых задач.

В пункте управления группировкой главе Минобороны доложили о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях.