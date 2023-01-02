02 января 2023, 07:18
Боевую работу инженерно-саперных подразделений в зоне СВО показали на видео
Минобороны РФ показало видео боевой работы инженерно-саперных подразделений ЗВО
Министерство обороны России показало на видео боевую работу инженерно-саперных подразделений в зоне спецоперации. В ведомстве назвали военнослужащих инженерных войск Западного военного округа мастерами взрывного дела.
«Военнослужащие инженерных войск Западного военного округа продолжают разминирование освобожденных населенных пунктов. <…> Аккуратно, чтобы не задеть снаряд, саперы укладывают подрывной заряд, затем, находясь на безопасном удалении, уничтожают его», — рассказали в Минобороны РФ.
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Саперные подразделения — это первопроходцы, они идут через минные и инженерные заграждения, делая проходы для техники и подразделений. Мастера взрывного дела обеспечивают наступление российских войск.
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Вместе с кадровыми военнослужащими в инженерно-саперных подразделениях служат мобилизованные.
Саперы обследуют территорию, чтобы найти, где могли остаться неразорвавшиеся снаряды. Некоторые из боеприпасов могут остаться на поверхности, другие — глубоко под землей. Поэтому надо быть очень осторожным.
Ранее Минобороны РФ показало видео боевой работы экипажей вертолетов Ка-52 армейской авиации ЗВО.
Минобороны РФ
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